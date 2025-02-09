Медали к 80-летию Победы вручают в Карелии

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручают в Прионежском районе.

Три награды уже передали участнице Великой Отечественной войны, блокаднице и бывшей узнице фашистского концлагеря. Всего в Прионежье вручает 52 медали. Об этом рассказал глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Одними из первых медали получили жительницы Шуйского поселения: Галина Курочкина, Клавдия Озорнина и Айли Коротяева.

«Каждая из этих женщин – настоящая героиня. Клавдия Егоровна была участником Великой Отечественной войны, Айли Ивановна пережила блокаду Ленинграда, а Галина Михайловна – бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей»,

- сообщил Шемет. По его словам, мужество и стойкость служат примером для всех нас.

Ранее мы рассказывали, что 98-летний Юлий Чипивский из Беломорска примет участие в параде Победы в Москве. // фото с vk.com/shemet.prionego