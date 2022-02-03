Мать двоих детей украла у спящей подруги деньги и купила еду

В полицию с жалобой на кражу денег обратилась 49-летняя жительница Калевальского района. Женщина заподозрила в совершении хищения свою приятельницу, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские подтвердили ее версию. Они выяснили, что в гости к потерпевшей пришла 37-летняя знакомая. Они вместе выпивали, потом гостья ходила в магазин за спиртным и закуской. В это время она заметила, где на кухне лежит кошелек.

Ближе к концу дня хозяйка квартиры уснула, ее гостья тоже немного поспала. Потом она вернулась на кухню и проверила содержимое чужого кошелька. Взяла все, что там было - пять купюр по 1 000 рублей.

После этого ушла и потратила деньги в магазине продуктов. Лишившаяся средств сельчанка поначалу пыталась призвать подругу к ответу, ждала, что та вернет деньги. Но этого не произошло, тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемая призналась, извинилась и возместила причиненный ущерб. В прошлом женщина уже привлекалась к уголовной ответственности в связи с совершением имущественного преступления.

Сейчас она не работает, злоупотребляет спиртным, воспитывает двоих детей. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд. // Фото: otv.odintv.ru