Два человека получили травмы в аварии на севере Карелии

2 февраля в 17:35 на автодороге Костомукша – СОТ Лувозеро произошла авария с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем «Митцубиши». Судя по фотографии, автомобили оказались сильно повреждены.

В результате ДТП травмы получили два человека, находившиеся во внедорожнике «Нива» - водитель и 59-летняя пассажирка. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. (фото vk.com)