03 февраля 2022, 10:04
Два человека получили травмы в аварии на севере Карелии
Подробности столкновения «Митсубиши» и «Нивы» рассказали в Госавтоинспекции
2 февраля в 17:35 на автодороге Костомукша – СОТ Лувозеро произошла авария с участием двух автомобилей.
По предварительным данным, 60-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем «Митцубиши». Судя по фотографии, автомобили оказались сильно повреждены.
В результате ДТП травмы получили два человека, находившиеся во внедорожнике «Нива» - водитель и 59-летняя пассажирка. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. (фото vk.com)