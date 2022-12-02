Массовые проверки водителей пройдут 3 декабря в Петрозаводске

В субботу, 3 декабря, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Автомобилистов ожидают массовые проверки на дорогах. Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

За 10 месяцев года в карельской столице от управления были отстранены 802 нетрезвых человека, севших за руль. За этот период по вине пьяных водителей в городе погиб один человек, 12 - получили травмы.

Жителей Петрозаводска просят не оставаться в стороне и сообщать о людях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото Госавтоинспекции Петрозаводска