02 апреля 2021, 17:36
Массовые проверки на дорогах ждут водителей Петрозаводска
В карельской столице пройдет очередной рейд «Контроль трезвости»
В Петрозаводске 3 апреля пройдет очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей. Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах города, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.
В ГИБДД отметили, что с начала года в Петрозаводске от управления отстранены 150 нетрезвых горожан.
Инспекторы напоминают, что за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.
Жителей карельской столицы просят сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900. Фото d-cd.net