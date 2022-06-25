25 июня 2022, 12:41
Маршрутки перегородили Ленина, проход на праздник - через металлорамки
Чтобы попасть на праздник, гостям Дня Петрозаводска придется пройти через рамки
Проспект Ленина перегородили маршрутные автобусы.
Два автобуса выставили параллельно улице Куйбышева в Петрозаводске.
За ними гостей праздника встречают три металлорамки и полицейские.
Некоторые гости показывают содержимое сумок.
Пока гостей немного и никаких очередей у рамок нет.
Напомним, часть улиц в столице Карелии на время массовых гуляний также превратилась в пешеходную зону. (фото «Петрозаводск говорит»)