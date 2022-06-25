Маршрутки перегородили Ленина, проход на праздник - через металлорамки

Проспект Ленина перегородили маршрутные автобусы.

Два автобуса выставили параллельно улице Куйбышева в Петрозаводске.

За ними гостей праздника встречают три металлорамки и полицейские.

Некоторые гости показывают содержимое сумок.

Пока гостей немного и никаких очередей у рамок нет.

Напомним, часть улиц в столице Карелии на время массовых гуляний также превратилась в пешеходную зону. (фото «Петрозаводск говорит»)