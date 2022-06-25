25 июня 2022, 12:41
Культура

Маршрутки перегородили Ленина, проход на праздник - через металлорамки

Чтобы попасть на праздник, гостям Дня Петрозаводска придется пройти через рамки

Проспект Ленина перегородили маршрутные автобусы.

Два автобуса выставили параллельно улице Куйбышева в Петрозаводске.

За ними гостей праздника встречают три металлорамки и полицейские.

Некоторые гости показывают содержимое сумок.

Пока гостей немного и никаких очередей у рамок нет.

Напомним, часть улиц в столице Карелии на время массовых гуляний также превратилась в пешеходную зону. (фото «Петрозаводск говорит»)

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Метки: 
день города
новости петрозаводска
маршрутка
металлорамки
Полиция