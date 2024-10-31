Маммографы для диагностики рака закупят в поликлиники Петрозаводска

Современные цифровые маммографы приобретут для городских поликлиник № 1 и № 3 в Петрозаводске. Их купят в рамках программы обновления первичного звена здравоохранения, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

— Одной из ключевых задач я считаю закупку именно крупного медицинского оборудования. Речь идет не о вате, бинтах или тонометрах — на них выделяются средства из ОМС, — а о дорогостоящем оборудовании, для приобретения которого всегда сложно найти финансирование. За четыре года программы мы обеспечили медицинские учреждения 783 единицами современной техники, и эта работа продолжается,

— отметил он.

Новые аппараты для диагностики рака молочной железы, который занимает лидирующее место среди онкологических заболеваний у женщин, поступят в медучреждения в начале следующего года.

Кроме того, для обследований женщин в отдаленных районах будут использовать передвижной медкомплекс. В нем можно пройти диагностику без очереди и записи, практически рядом с домом. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте