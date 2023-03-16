Малышей города Сортавала снова ждет «Маленький Чемпион»

Детская Олимпиада «Маленький чемпион» стартует 19 марта 2023года в 10.00 в ФОК г.Сортавала (0+).

Ежегодный семейный физкультурно-развлекательный праздник для семей с детьми в возрасте от 6 месяцев до 7 лет (включительно) пройдет здесь уже в шестой раз.

Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"), инициативной группой родителей г.Сортавала при содействии ФОКа г. Сортавала и Администрации Сортавальского муниципального района, а также многочисленных Партнеров.

Олимпиада проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Традиционно юные спортсмены смогут попробовать свои силы в трех видах соревнований:



- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев включительно



- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно



- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет включительно в сопровождении одного родителя



Подать заявку на участие в VI Детской Олимпиаде "Маленький Чемпион" в г.Сортавала можно в группе мероприятия ВКонтакте.





Заявки принимаются только до 18.00 часов 17 марта 2023г., поэтому не стоит затягивать с их подачей, так как количество мест в дисциплинах ограничено.

В рамках Олимпиады Вы можете принять участие в веселом конкурсе костюмов, который будет проводится среди участников каждого из соревнований "Маленький Чемпион", его победители получат интересные призы.

Для участия в конкурсе костюмов Вам нужно до конца дня 17.03.2023г. зарегистрироваться в соответствующей теме в обсуждениях группы мероприятия, там же вы найдете все подробности.

Участие в Детской Олимпиаде, как обычно, бесплатное!

Для зрителей также вход свободный!

Проведите время вместе со своей семьей весело, интересно и с пользой для здоровья.