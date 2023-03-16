В Карелии начнется модернизация инфраструктуры ЖКХ

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсетях рассказал о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой по всей республике в 2023-2024 годах планируется отремонтировать более 64 километров водопроводов и более 6 километров канализационных сетей.



Для нас это крайне важная программа, которая позволит сократить аварийность на сетях и объем потерь, а значит – улучшить качество коммунальных услуг. Работы на отдельных участках планируем начать уже в мае этого года,

- написал министр на своей странице во «ВКонтакте».

Также Виктор Россыпнов добавил, что всего на цели модернизации было выделено 783 млн. рублей из федерального бюджета и более 160 млн. из республиканского и муниципального бюджетов.

Напомним, что по словам Заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день одобрено 17 региональных проектов, стоимостью 34,2 млрд рублей. Данными проектами предусмотрено строительство и модернизация 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Благодаря этому качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится для 565,2 тысячи человек.