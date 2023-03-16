Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в пятницу

В пятницу, 17 марта, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В городе будут организованы сплошные проверки автомобилистов. Инспекторы будут выявлять людей, севших за руль в состоянии опьянения.

За первые два месяца года в Петрозаводске были отстранены от управления 110 пьяных водителей, отметили в Госавтоинспекции.

Жителей карельской столицы просят не оставаться в стороне о сообщать о людях, садящихся в нетрезвом виде за руль. Звонить можно в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска