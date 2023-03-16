Обучение будущих водителей троллейбусов стартовало в Петрозаводске

В Петрозаводске 15 марта началось обучение будущих водителей троллейбуса. Курс продолжительностью полгода осваивают десять человек, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В период обучения всем водителям будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ. Трудоустройство в МУП «Городской транспорт» гарантируется всем, кто успешно пройдет курс.

Водители троллейбуса в Петрозаводске получают от 45 тысяч рублей с НДФЛ за норму часов. Им положен 58-дневный отпуск. Водителей также доставляют служебным транспортом с работы и на работу.

Сейчас в городе работают 97 водителей троллейбусов. В следующем году планируется новый набор на курсы подготовки. // Фото «Петрозаводск говорит»