Магнитная буря накроет Карелию

Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

С шести утра магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии и, вероятно, к полудню перейдет в полноценный геошторм первого уровня. На данный момент вероятно того, что на планете разразится магнитная буря составляет 56%.

Следующие всплески уровня G1, вероятны, 14 июня, 24 и 25 числа.

У некоторых людей может болеть голова, возможны скачки давления. Метеозависимым рекомендуют пить больше жидкости. © «Петрозаводск говорит»