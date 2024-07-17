Магазин на Древлянке пострадал от двух воров

В полицию Петрозаводска обратились работники одного из магазинов, расположенного на Древлянке. Они рассказали, что обнаружили недостачу товара на несколько тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что к кражам причастны двое 19-летних молодых людей, которые не состояли в сговоре друг с другом. Они посещали торговую точку в разные дни. Один из них сложил в рюкзак и вынес 17 пачек сыра почти на 5 тысяч рублей. Другой украл 7 упаковок кофе на 3 тысячи рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Молодым людям грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson