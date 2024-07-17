Молодой водитель на иномарке сбил двоих велосипедистов

Во вторник, 16 июля, в 19:30 рядом с населенным пунктом Чална-1 в Прионежском районе произошла авария. Там 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer по какой-то причине не справился с управлением, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Он сбил двух велосипедистов - мужчину 1973 года рождения и женщину 1971 года рождения, которые двигались по обочине в противоположном направлении.

После наезда машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия велосипедисты получили травмы и были осмотрены медиками на месте.

Также пострадал 25-летний пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer, который был госпитализирован. // фото: freepik.com