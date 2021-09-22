Магазин «Бастет» готовится к празднику и приглашает гостей

Автор: Анна Павлова

Восемнадцать лет назад в самом сердце Петрозаводска, на живописном пересечении улиц Карла Маркса и Дзержинского, открылся довольно обычный магазин постельного белья. Однако оставался таким он совсем недолго. Благодаря фантастической энергии и желанию развиваться его основателей, их постоянным поискам чего-то нового, интересного и модного, уже довольно скоро «Бастет» стал известен в Петрозаводске как место, где можно купить очень качественные и стильные вещи для дома, которых больше нет нигде в городе. Ассортимент магазина все эти годы продолжает пополняться и обновляться, вбирая в себя по крупицам все самое лучшее и вкусное от разных брендов и производителей.

«Уже выбором названия «Бастет» нам хотелось подчеркнуть оригинальный и особенный подход и к ассортименту, и к работе с нашими покупателями, многих из которых мы считаем нашими друзьями. Все это время, все 18 лет мы растем вместе с ними. У нас есть клиенты, которые приходили к нам еще маленькими детьми со своими мамами. А теперь они сами – мамы и папы, и приходят к нам уже со своими детьми. На наших товарах выросло уже целое поколение, и растет следующее – разве это не прекрасно?! У нас семейный бизнес, которым все эти годы мы занимаемся вместе с мужем. Даже прототипом Бастет стала наша домашняя кошка Ася. С этим древнеегипетским божеством связано много интересных легенд и примет. Мы верим в одну: «Черная кошка в доме – это к счастью». И она полностью себя оправдывает. Один из наших слоганов так и звучит «Бастет – счастье вашему дому!»

- рассказывает создатель и совладелец магазина Светлана Гладышева.

После появления интернет-версии магазина и профиля в Инстаграмме появились клиенты по всей России. При этом, и в виртуальном пространстве консультанты магазина общаются с клиентами очень тепло и дружелюбно – это обязательное условие работы. Также покупатели постоянно отмечают то, насколько прекрасно сотрудники знают ассортимент и всегда могут помочь с выбором. Однако настоящее волшебство, конечно, происходит в магазине. Здесь всегда все покажут, распакуют и достанут. Ведь текстиль – это такая вещь, которую выбираешь не только глазами, но и руками, кожей.

В компании также строгие и жесткие правила работы с поставщиками. В приоритете всегда только натуральные ткани и материалы, а каждый товар, перед там, как положить на полку, тщательно проверяют.

Сейчас магазин успешно развивает несколько направлений. Пушистые махровые полотенца из натурального хлопка или бамбукового волокна, банные халаты, уютные тапочки и коврики для ванны часто покупают в подарок на дни рождения, свадьбу или новоселье. Полотенца, фартуки, салфетки, скатерти и дорожки радуют разнообразием любительниц оригинального текстиля для кухни. Одеяла, пледы, подушки, покрывала и постельное белье помогают создать в спальне настоящее царство крепкого и здорового сна. Предметы домашнего декора: интерьерные и елочные игрушки, оригинальные стопперы, вазы, пуфы, плетеные подносы и сундучки – добавят каждому дому неповторимости и уюта.

Большая часть ассортимента отшивается на собственном производстве. Например, знаменитые коллекции постельного белья. Это особая история, как признается Светлана:

«Мы с огромной любовью всегда отбираем принты, разрабатываем новые дизайны. Они у нас очень крутые. По отзывам клиентов, в наше белье невозможно не влюбиться. У нас получаются классные вещи, которых нет на рынке не только в Петрозаводске, но и нигде в России. Идея с собственным производством домашнего текстиля и возникла потому, что мы не могли найти то, что нам было нужно, у поставщиков, и просто стали придумывать и воплощать то, что нам нравится. Мы любим заморочиться в хорошем смысле этого слова. Обращаем огромное внимание на малейшие детали пошива. Я искренне рада, что и клиенты это оценили»

Недавно в компании появилось еще одно направление – студия текстильного декора с собственной библиотекой тканей, в которой придумывают и шьют авторские шторы и покрывала, активно внедряя новые технологии пошива, например, на ручной складке или по бесшовной технологии. Здесь стараются предложить клиентам лучшие люксовые варианты: сложные, красивые и очень эффектные. И чтобы это было действительно модно и круто, Светлана периодически ездит на российские и европейские выставки, постоянно учится и с удовольствием перенимает ценный опыт у российских и европейских коллег.

На вопрос, что позволило магазину пережить трудные события последних двух лет, Светлана отвечает так:

«Пандемия помогла многим людям повернуться в сторону своего дома. Перестать куда-то бежать. Люди сейчас в большей степени стали домоседами и стали более внимательно относиться к собственному дому. Многие наши клиенты за это время сделали ремонты, шторы поменяли, обновили весь домашний текстиль. Раньше многим было просто не до этого. А когда люди стали проводить столько времени дома, они начали задумываться о том, чтобы сделать его более уютным. С помощью текстиля, декора, аромата дом становится чем-то большим, чем просто жилище, становится Домом с большой буквы. Это вроде бы мелочи: постельное белье, полотенца, скатерть, свечи, но именно с помощью этих вещей мы можем выразить любовь к себе и своим близким, создать собственную неповторимую атмосферу уюта и тепла. Наверно, поэтому недавно в ассортименте появились еще и ковры, естественно, с натуральным составом. Это хлопок, вискоза, шерсть. Ковры у нас исключительно европейских производителей, в том числе много безворсовых ковров, которые сейчас мегапопулярны»

К клиентам здесь очень прислушиваются. Именно таким образом в прошлом году в магазине появились необычные пледы Пике, хлопковые с вафельной структурой. Одна из клиенток поделилась с консультантом таким пожеланием, и уже вскоре нашли в Турции поставщика, закупили у него отличные ткани очень эффектных расцветок в актуальной цветовой гамме, а коллекцию пледов отшили сами на своем производстве. Теперь эти пледы пользуются невероятной популярностью.

Ко дню рождения в магазине готовят целую программу мероприятий. И с 26 по 28 сентября приглашают любимых клиентов разделить этот радостный повод с коллективом «Бастет». Всех гостей будут ждать угощение и розыгрыш великолепных призов среди покупателей.

Адрес магазина в Петрозаводске: пр. Карла Маркса, 20

Телефон: +7 (911) 400-98-10

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