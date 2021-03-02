02 марта 2021, 07:19
Спорт

Лыжница из Карелии выиграла престижный полумарафон «Русский север»

Надежда Новикова добилась успеха на соревнованиях в Вологодской области

28 февраля в Вологодской области прошли соревнования из серии «ВологдаМарафон». Участие в них приняли и спортсмены из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Наибольшего успеха добилась наша землячка Надежда Новикова. Лыжница выиграла полумарафон среди женщин и завоевала золотую медаль.

На старт дистанций 25 километров (у женщин) и 50 километров (у мужчин) вышли более 250 спортсменов из разных уголков страны. Фото источника

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полумарафон
русский север
лыжи
Вологодская область
Надежда Новикова
новости Карелии