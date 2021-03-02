Лыжница из Карелии выиграла престижный полумарафон «Русский север»

28 февраля в Вологодской области прошли соревнования из серии «ВологдаМарафон». Участие в них приняли и спортсмены из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Наибольшего успеха добилась наша землячка Надежда Новикова. Лыжница выиграла полумарафон среди женщин и завоевала золотую медаль.

На старт дистанций 25 километров (у женщин) и 50 километров (у мужчин) вышли более 250 спортсменов из разных уголков страны. Фото источника