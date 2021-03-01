Карельские боксеры завоевали семь медалей на первенстве Северо-Запада

В Калининграде прошло первенство Северо-Запада по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Команда Карелии показала на соревнованиях отличный результат, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В активе нашей сборной семь медалей. Обладателями золотых наград стали Дарья Ананьина, Софья Юлдашева, Борис Лаврик и Кристиан Чечуков. Серебряные медали завоевали Никита Захаров, Николай Нютин и Александр Ботков.

Команда Карелии стала одним из лидером общего медального зачета первенства Северо-Запада. Фото источника