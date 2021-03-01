01 марта 2021, 12:59
Карельские боксеры завоевали семь медалей на первенстве Северо-Запада
За победу на соревнованиях в Калининграде боролись 150 спортсменов из десяти регионов
В Калининграде прошло первенство Северо-Запада по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Команда Карелии показала на соревнованиях отличный результат, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
В активе нашей сборной семь медалей. Обладателями золотых наград стали Дарья Ананьина, Софья Юлдашева, Борис Лаврик и Кристиан Чечуков. Серебряные медали завоевали Никита Захаров, Николай Нютин и Александр Ботков.
Команда Карелии стала одним из лидером общего медального зачета первенства Северо-Запада. Фото источника