Людям после 40 лет назвали утренние привычки для долгой жизни

Чтобы жить долго, после 40 лет надо внедрить несколько полезных утренних привычек. Их перечислила изданию She Finds диетолог Мэри Сабат.

Важнейшим фактором она назвала физические упражнения. Лучше всего сочетать ходьбу, бег или езду на велосипеде с силовыми упражнениями. Для людей в возрасте важно наращивать мышечную массу, она уменьшается с годами.

После 40 лет нужно завести также новые пищевые привычки. В частности, есть на завтрак нежирные белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры и большое количество фруктов и овощей. Это предотвратит замедление метаболизма и нормализует уровень сахара в крови.

Нельзя пренебрегать и психическим здоровьем. Хронический стресс может привести к гормональному дисбалансу.

Врач рекомендовала практиковать такие методы снижения стресса, как медитация, глубокое дыхание, йога или хобби, которые вам нравятся. // фото: EddieKphoto/ pixabay.com