Врачи назвали пять ошибок пьющего алкоголь человека

Связанные с употреблением алкоголя мифы разоблачили врачи в телепрограмме «Жить здорово». Специалисты предупредили, что тем, кто выпивает спиртное, важно это знать.

В частности, многие почему-то уверены, что хорошая закуска уменьшает концентрацию алкоголя в крови. Это не так: концентрация спиртного зависит только от количества выпитого, еда на это не влияет.

Еще один миф - мнение, что алкоголь помогает заснуть. На самом деле все наоборот. Спиртное нарушает качество сна, также у крепких напитков есть мочегонный эффект, из-за которого человеку придется часто вставать в туалет.

Есть мнение, что похмелья можно избежать, если не смешивать разные напитки и не понижать градус. Это тоже неправда, похмельный синдром зависит лишь от количества выпитого.

Некоторые верят, что можно «натренировать» печень ежедневным употреблением алкоголя. Это тоже неверно и приводит к серьезными заболеваниями.

Врачи предупредили и об отсутствии заметных отличий метилового и этилового спирта. Их нельзя различить по запаху, цвету и другим параметрам. Однако метиловый спирт очень токсичен и может привести к летальному исходу. // фото: Wirestock/ pixabay.com