27 июня 2022, 21:21
Люди в Петрозаводске ловили рыбу руками
Горожане поделились в соцсетях удивительными кадрами
Фото и видео необычного явления опубликовали петрозаводчане в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте. Речь идет о маленькой рыбешке.
Все дело в том, что ночью ее можно было ловить руками, что и делали некоторые горожане.
- Какая-то дичь творилась в конце набережной возле Неглинки около полуночи. Народ голыми руками черпал из Онежского озера рыбу, - сказано в сообщении. // Фото, видео: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»