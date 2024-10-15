Любителя элитного коньяка доставили в полицию прямо из магазина

Сотрудники одного из магазинов в Петрозаводске нажали тревожную кнопку из-за попытки кражи дорогого алкоголя. На место приехал наряд Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пытался пронести мимо кассы бутылку коньяка стоимостью порядка 1800 рублей. Несостоявшимся воришкой оказался 45-летний петрозаводчанин.

В тот же день помощь росгвардейцев понадобилась и другим торговым заведениям карельской столицы. В них также пытались похитить товары. В частности, крепкое спиртное стоимостью свыше 600 рублей.

Всех задержанных нарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия