Несколько поселков в Карелии обесточены из-за аварии

Проблемы с электроснабжением возникли в Лахденпохском районе. 15 октября без света остались несколько населенных пунктов. В районе произошла авария на одной из ЛЭП.

В результате электроснабжение нарушено в поселках Вятиккя, Пелтола, Терву и частично в Соскуа. О проблеме сообщила глава администрации района Оксана Жесткова. Специалисты пытаются восстановить электроснабжение. // фото unsplash.com/ Anthony Indraus