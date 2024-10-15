Лодку с одним выжившим нашли на Камчатке после двух месяцев дрейфа

Один человек из трех выжил на лодке, пропавшей в Хабаровском крае в начале августа. Судно обнаружили в Охотском море, в 20 километрах от побережья Камчатки.

- 14 октября судно нашли в акватории Охотского моря недалеко от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один выжил, ему оказывают медицинская помощь,

— сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Единственного оставшегося в живых, который провел два месяца в дрейфе по Охотскому морю, спасли рыбаки с судна «Ангел». Его брат и племянник, с которыми он отправился в путь, погибли. Их тела обнаружили в лодке.

Спасенный находится в состоянии шока и сильно истощен — за время дрейфа он потерял около 50 килограммов. По его словам, у лодки сломался мотор, из-за чего она стала неуправляемой.

Два взрослых брата и подросток, сын одного из них, отправились на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха на Сахалине 9 августа. Протяженность маршрута составляла около 150 километров, на преодоление которых рассчитывали потратить всего несколько часов. Но путешественники пропали, их искали около месяца, а потом свернули спасательную операцию. // фото: pixabay.com