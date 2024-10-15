Труп обнаружили в закрытой квартире в Петрозаводске

Вечером 14 октября на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 16:42, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Необходимо было попасть в квартиру, где пенсионер не отвечал на звонки и не открывал дверь. Звонивший сын объяснил, что еще вчера вечером он разговаривал с отцом, а уже сегодня он не отвечает на звонки.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя трехколенную лестницу, через балкон проникли в расположенную на первом этаже квартиру. К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, мужчина был мертв.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: «Петрозаводск говорит»