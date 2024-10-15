Палец пенсионерки попал в блендер – пришлось вызывать пожарных

Утром 14 октября на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 09:45, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Пожилой мужчина сообщил, что его супруга поранила блендером палец, который застрял внутри механизма. Прибыв на место, пожарные увидели, что рука пенсионерки в крови.

Парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска сделали женщине обезболивающий укол, а пожарные приступили к демонтажу блендера и извлечению раненого пальца из механизма.

Необычная спасательная операция прошла успешно, пострадавшую доставили в больницу.

Оказалось, что пенсионерка чистила прибор и не отключила его от сети. Она непроизвольно нажала кнопку пуска, это привело к травме. Хорошо, что лезвие не задело кость, а повредило только мягкие ткани. // фото: freepik.com