Любителя бесплатного шоколада задержали в магазине в Петрозаводске

Во вторник в одном из магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехала группа задержания Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей решил оставить торговую точку без шоколада. Он взял с прилавка 13 плиток шоколада и попытался пронести их мимо кассы без оплаты. Ущерб мог превысить 3000 рублей.

Стражи порядка задержали 25-летнего нарушителя. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch