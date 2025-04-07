Любимец миллионов женщин Стас Михайлов избавился от вредной привычки

Любимец миллионов женщин певец Стас Михайлов поменял образ жизни.

Ради собственного здоровья артист перестал употреблять алкоголь, но жалеет, что так медлил. Об этом Михайлов сказал изданию «Страсти». Как только артист перестал пить, то заметил изменения в жизни и мыслях.

«Алкоголь, когда убираешь - даже чуть-чуть - все сразу на место становится. Мысли другие, все другое»,

- признался певец, сказав, что отказался от алкоголя и жалеет, что не сделал этого раньше.

55-летний Стас Михайлов отказался от вредных закусок, колбасы, старается не есть хлеб, регулярно занимается спортом и следит за собой.

Ранее изданию 360.ru артист признался, что не пьет ни таблетки, ни витамины и старается отказываться от всего химического. Не курит артист уже 27 лет. Новый образ жизни позволил певцу сбросить лишние 17 килограммов.