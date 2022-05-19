Любарский объяснил, почему поливальные машины моют дороги в дождь

Петрозаводчане обратили внимание на уборку городских дорог в дождливую погоду. Горожане заметили, как поливальная техника моет и без того мокрые дороги.

Видеоролики и снимки на эту тему появились в социальной сети. Некоторые петрозаводчане, которые посчитали, что убирать улицы в дождь, в частности, на улице СКЗ, явно не стоит, написали свои соображения сити-менеджеру.

Владимир Любарский поблагодарил горожан за бдительность и поспешил сообщить, что у дорожников нет никакого злого умысла, а их действия рациональны.

По словам мэра, убирать спрессованный песок в сухую погоду проблематично из-за того, что дорогу приходится несколько раз проливать. В дождь, по словам градоначальника, все проще.

«Песок уже мокрый и поливомойка его разбивает, потом работают подметальные машины», - объяснил мэр. (фото vk.com)