Лучший виолончелист России даст концерт в Петрозаводске

3 октября Карельская филармония открывает главный абонемент - «Вечера с Симфоническим оркестром», главными действующими лицами которого ежегодно становятся мировые звезды академической музыки (6+)

Фото: Карельская госфилармония

В этот вечер на сцену Карельской филармонии поднимется Борис Андрианов — заслуженный артист России, один из наиболее признанных и востребованных виолончелистов современности. В его копилке — награды множества престижных конкурсов, среди которых Международный конкурс имени Чайковского. Кроме того, он художественный руководитель и идейный вдохновитель ярких проектов «Поколение звезд» и «Музыкальная экспедиция», а также единственного в стране фестиваля виолончельной музыки VIVACELLO.

Компанию маэстро составят лауреаты международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка) и Анна Кошкина (виолончель).

Гайк Казазян окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского и Королевский колледж музыки в Лондоне. Он отмечен наградами многих международных состязаний, в числе которых конкурс имени П. И. Чайковского (в 2015 году — III премия и бронзовая медаль) и конкурс скрипачей имени Джордже Энеску в Бухаресте (2011). С 2002 года артист выступает как солист Московской филармонии, а с 2008-го преподаёт на кафедре скрипки Московской консерватории.

Анна Кошкина — одна из наиболее многогранных и востребованных виолончелисток нашего времени. Выпускница Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Берлинского университета искусств, она принимала участие в международных фестивалях «Москва встречает друзей» фонда Владимира Спивакова, VIVARTE и VIVACELLO под руководством Бориса Андрианова, а также в проекте «Музыкальная экспедиция». Репертуар артистки простирается от музыки эпохи барокко до современной, а за её плечами — несколько мировых и российских премьер.

Дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко.

Концерт пройдёт в рамках проекта «Поколение звёзд».

В программе:

- Й. Брамс – Концерт для скрипки и виолончели с оркестром;

- К. Сен-Санс – Концерт №1 для виолончели с оркестром;

- Э. Изаи – «Элегическая поэма» для скрипки с оркестром;

- Дж. Соллима – When we were trees для двух виолончелей и струнного оркестра.

Начало в 18:00. 6+

Действует «Пушкинская карта»

Приобрести билеты можно на сайте.

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