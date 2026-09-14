Лучшие по профессии: в Перми наградили победителей «ДОКА-2026»

Сорок восемь специалистов из десяти городов России боролись за кубок юбилейного чемпионата профмастерства холдинга «Российские коммунальные системы»

Фото: РКС-Петрозаводск

География конкурса охватила обширную территорию от Северо-Запада до Дальнего Востока России: Пермь, Тамбов, Пенза, Тольятти, Петрозаводск, Дмитровград, Самара, Березники, Нижневартовск и Благовещенск.

«ДОКА» входит в число главных кадровых проектов РКС. Соревнования развернулись сразу на трёх площадках - в «НОВОГОР-Прикамье», колледже им. Н.Г. Славянова и Пермском политехническом университете. Партнёрство с учебными заведениями — принципиальная часть замысла конкурса: он не только определяет сильнейших, но и выстраивает живую связь между производством и подготовкой специалистов для отрасли. Официальным партнёром «ДОКА-2026» выступил Сбербанк.

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На торжественном открытии присутствовали министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселева, технический директор «РКС» Олег Николаенко, главный управляющий директор «НОВОГОР-Прикамье» Сергей Винокуров и советник генерального директора РКС Сергей Касаткин.

До финала дошли 48 мастеров из десяти городов, которым предстояло выступить в семи номинациях. Сильнейшими признаны:

- Лучший слесарь - Богданов Василий «Петрозаводские коммунальные системы. Тепловые сети»;

- Лучший лаборант химического анализа - Ольга Минаева «НОВОГОР-Прикамье»;

- Лучший водитель - Николай Звероловлев «Петрозаводские коммунальные системы Водоканал»;

- Лучший сварщик - Иван Букин «НОВОГОР-Прикамье»;

- Лучший электромонтер - Алексей Трепалов «Петрозаводские коммунальные системы. Водоканал»;

- Лучший машинист экскаватора - Марк Рий «Петрозаводские коммунальные системы. Водоканал»;

- Лучшая ремонтная бригада - Артем Катков (сварщик) и Василий Богданов (слесарь) «Петрозаводские коммунальные системы. Тепловые сети».

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Дополнительно жюри отметило особо отличившихся участников в специальных номинациях.

Министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселева подчеркнула связь между стабильностью экономики и рабочими профессиями:

Ваш высокий профессионализм — это фундамент, на котором держится вся коммунальная отрасль страны. Без вашего ежедневного вклада невозможно представить современную жизнь наших городов.

Генеральный директор «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев поздравил участников по видеосвязи:

Вы прошли все этапы конкурса. Вчера было всё: быстрые правильные ответы, точные расчеты и невероятное напряжение. Кто-то сегодня до сих пор чувствует запах сварки, кто-то — вкус пермской победы. Конкурс завершен, а имена героев должны войти в историю холдинга «РКС». Именно вы каждый день гарантируете бесперебойную работу инфраструктуры, от которой зависит жизнь множества людей.

Для сотрудников РКС «ДОКА» давно перестала быть просто экзаменом на профмастерство. Здесь участники и члены жюри обмениваются опытом, идеями и готовыми решениями, учатся друг у друга и находят новых друзей - даже когда между их городами тысячи километров.

Практики, отработанные на площадках «ДОКА», возвращаются на предприятия, задавая единый высокий стандарт работы коммунальной инфраструктуры.

В общем зачёте сильнейшими оказались пермяки: кубок остался у команды «НОВОГОР». Хозяева передали эстафету «Самарским коммунальным системам» - в следующем году «ДОКА» пройдёт в городе на Волге.

Фото: РКС-Петрозаводск.

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