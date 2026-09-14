Лучшие по профессии: в Перми наградили победителей «ДОКА-2026»

География конкурса охватила обширную территорию от Северо-Запада до Дальнего Востока России: Пермь, Тамбов, Пенза, Тольятти, Петрозаводск, Дмитровград, Самара, Березники, Нижневартовск и Благовещенск.
«ДОКА» входит в число главных кадровых проектов РКС. Соревнования развернулись сразу на трёх площадках - в «НОВОГОР-Прикамье», колледже им. Н.Г. Славянова и Пермском политехническом университете. Партнёрство с учебными заведениями — принципиальная часть замысла конкурса: он не только определяет сильнейших, но и выстраивает живую связь между производством и подготовкой специалистов для отрасли. Официальным партнёром «ДОКА-2026» выступил Сбербанк.
На торжественном открытии присутствовали министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселева, технический директор «РКС» Олег Николаенко, главный управляющий директор «НОВОГОР-Прикамье» Сергей Винокуров и советник генерального директора РКС Сергей Касаткин.
До финала дошли 48 мастеров из десяти городов, которым предстояло выступить в семи номинациях. Сильнейшими признаны:
- Лучший слесарь - Богданов Василий «Петрозаводские коммунальные системы. Тепловые сети»;
- Лучший лаборант химического анализа - Ольга Минаева «НОВОГОР-Прикамье»;
- Лучший водитель - Николай Звероловлев «Петрозаводские коммунальные системы Водоканал»;
- Лучший сварщик - Иван Букин «НОВОГОР-Прикамье»;
- Лучший электромонтер - Алексей Трепалов «Петрозаводские коммунальные системы. Водоканал»;
- Лучший машинист экскаватора - Марк Рий «Петрозаводские коммунальные системы. Водоканал»;
- Лучшая ремонтная бригада - Артем Катков (сварщик) и Василий Богданов (слесарь) «Петрозаводские коммунальные системы. Тепловые сети».
Дополнительно жюри отметило особо отличившихся участников в специальных номинациях.
Министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселева подчеркнула связь между стабильностью экономики и рабочими профессиями:
Ваш высокий профессионализм — это фундамент, на котором держится вся коммунальная отрасль страны. Без вашего ежедневного вклада невозможно представить современную жизнь наших городов.
Генеральный директор «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев поздравил участников по видеосвязи:
Вы прошли все этапы конкурса. Вчера было всё: быстрые правильные ответы, точные расчеты и невероятное напряжение. Кто-то сегодня до сих пор чувствует запах сварки, кто-то — вкус пермской победы. Конкурс завершен, а имена героев должны войти в историю холдинга «РКС». Именно вы каждый день гарантируете бесперебойную работу инфраструктуры, от которой зависит жизнь множества людей.
Для сотрудников РКС «ДОКА» давно перестала быть просто экзаменом на профмастерство. Здесь участники и члены жюри обмениваются опытом, идеями и готовыми решениями, учатся друг у друга и находят новых друзей - даже когда между их городами тысячи километров.
Практики, отработанные на площадках «ДОКА», возвращаются на предприятия, задавая единый высокий стандарт работы коммунальной инфраструктуры.
В общем зачёте сильнейшими оказались пермяки: кубок остался у команды «НОВОГОР». Хозяева передали эстафету «Самарским коммунальным системам» - в следующем году «ДОКА» пройдёт в городе на Волге.
Фото: РКС-Петрозаводск.
На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID 2SDnjePhaWP