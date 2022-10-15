Лодочную станцию и фонтан с китами убрали с набережной Петрозаводска

С Онежской набережной в Петрозаводске убрали станцию проката лодок и фонтан с китами. Об этом сообщил фотограф Игорь Подгорный.

Объекты появились на набережной летом 2020 года. Их установка вызвала неоднозначную реакцию горожан. Отметим, что в этом году ни лодочная станция, ни фонтан не работали.

Пока что непонятно, демонтированы ли конструкции окончательно, или их вытащили на сушу на время. Фото: Игорь Подгорный