15 октября 2022, 17:45
Лодочную станцию и фонтан с китами убрали с набережной Петрозаводска
Территория в начале Онежской набережной приобрела прежний вид
С Онежской набережной в Петрозаводске убрали станцию проката лодок и фонтан с китами. Об этом сообщил фотограф Игорь Подгорный.
Объекты появились на набережной летом 2020 года. Их установка вызвала неоднозначную реакцию горожан. Отметим, что в этом году ни лодочная станция, ни фонтан не работали.
Пока что непонятно, демонтированы ли конструкции окончательно, или их вытащили на сушу на время. Фото: Игорь Подгорный