Лихач на Ключевой только чудом не сбил пешехода

Вечером 27 сентября в Петрозаводске могла произойти трагедия. Лихач мчался по пешеходному переходу и не пропустил человека. Об этом в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте рассказал другой автомобилист.

По его словам, инцидент случился в районе улицы Гвардейской примерно в 18:25. Водитель стал пропускать пешехода на «зебре», но сзади мчался автомобиль.

- Сзади летит тип, не собираясь останавливаться, обошел меня слева, чуть не проехав по ногам пешеходу,

- сообщил он.

К счастью, мужчина успел вовремя остановиться. Только благодаря своей быстрой реакции он не попал под колеса. // Фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте