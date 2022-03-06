Лидеры общественных организаций Карелии призвали поддержать Донбасс

Участники и лидеры общественных организаций Карелии обратились к жителям республики со словами поддержки жителям Донецка и Луганска и призывом объединиться вокруг Президента РФ и российской армии. Открытое письмо опубликовано в группе карельского Общественного штаба помощи жителям Донбасса. Его авторы напоминают, что в России живут более 300 национальных и этнических групп, и каждый гражданин многонациональной страны знает, какие беды несет нацизм.

«Восемь лет шла война в Донбассе, восемь лет жители Донецкой и Луганской Народных Республик жили в сложнейших экономических и политических условиях. Все эти годы Украина показывала не миролюбие, а лишь воинственный национализм. Все мировое сообщество, кроме России, не обращало внимания на страдания жителей этих республик. Теперь есть возможность вернуть мир и безопасность людям, которые хотят сохранить русскую культуру и русский язык. Сегодня нам нужно вспомнить, что мы один народ и рассказать об этом всему миру. Мы выражаем поддержку народам Донецкой и Луганской Народных Республик и предлагаем всем объединиться вокруг Президента Российской Федерации и нашей армии»,

– говорится в обращении.

Среди подписавших письмо – председатель организации карелов-людиков Пряжинского района «Святозерские корни» Ольга Захарова, председатель карельской общественной организации «Родной очаг» Ирина Погребовская, руководитель «Ухут – сеура» Валентина Коваленко и другие.

Прочитать текст обращения полностью можно здесь.

Напомним, в Карелии создан Общественный штаб помощи жителям Донбасса. В него вошли представители НКО, волонтерского движения, социальной сферы, предпринимательского сообщества и депутатский корпус. Возглавила новую общественную структуру депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. Штаб занимается координацией и проведением мероприятий в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик и информационной работой. В соцсети «ВКонтакте» создана площадка Общественного штаба – «Поможем жителям Донбасса!», на ней размещаются разоблачения фейков, мнения и экспертные комментарии. Также члены штаба ведут информационную работу на личных страницах в соцсетях, выступают в СМИ.

Правительство Карелии нацелено на сотрудничество с Общественным штабом и обещало оказать необходимую поддержку