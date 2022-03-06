Инспекторы ГИБДД подарили тюльпаны женщинам-водителям в Прионежье

Автоинспекторы Прионежского района поздравили женщин-водителей. В преддверии международного женского дня инспекторы ДПС подарили тюльпаны женщинам за рулем

«Как истинные водители, прекрасные дамы, ничего не подозревая и с легким волнением, предъявляли документы. Но когда в окошке появлялись цветы, и звучало поздравление от инспектора, реакция прекрасной половины была одинакова - это улыбки и благодарности», - прокомментировали в полиции Прионежья.

Сотрудники ГИБДД желали женщинам-водителям беречь себя на дороге и соблюдать правила дорожного движения. (фото vk.com)