Формула успеха Николая Федоренко

«Мечтаю. Стремлюсь. И делаю. Все мечты сбываются. Пока. А там жизнь подскажет…»

Эту формулу успеха рыбовод Николай Владимирович Федоренко вывел за 35 лет своей работы в Карелии.

Он приехал в наши края из родной Белоруссии после аварии на Чернобыльской АЭС и создал в 1987 году первый рыболовецкий кооператив в России. А в 90-е годы занялся выращиванием и производством форели. Сегодня создатель и руководитель форелевого хозяйства в Кондопожском районе РК поднялся на «Национальный Олимп», получив Гран При в 2021 году. «Все потерять - и вновь начать с мечты». Как это удалось Николаю Федоренко?

Об этом - в очередном выпуске программы Светланы Пушкиной «Открытая дверь». (Видео)