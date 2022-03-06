На здании мэрии Петрозаводска появился знак Z

Окна на здании администрации Петрозаводска вечером 4 марта зажглись в форме буквы Z. В такой символичной форме власти города выразили поддержку военным, которые сражаются на Украине.

Напомним, что такое буквенное обозначение получила российская военная техника, которая направлялась на территорию Украины. Также были и другие буквы.

Как разъяснили в Минобороны России, «Z» – это «За победу», «V» – «Сила в правде», другая V (на технике это △) – «Задача будет выполнена». Однако, наибольшую популярность среди россиян получила именно буква «Z».

Ранее в Петрозаводске прошли несколько акций в поддержку российской армии. Флешмобы с символикой буквы Z провели волонтеры Молодежного центра «Смена».

В акции приняли участие около 20 человек. Ребята изобразили красками букву Z на Онежском озере в цветах российского флага. А также составили букву Z из горящих лампад.