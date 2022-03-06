317 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 317 человек, из них - 20 детей. Такие данные приводит утром 6 марта министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За время пандемии в Карелии было диагностировано 127 550 заболевших, в том числе 16726 детей. Поправились за сутки еще 354 человека, за все время пандемии выздоровели 119 912 человек.

Официально за сутки подтверждено 3 умерших от коронавируса, всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1411 человек. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)