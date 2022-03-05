В перинатальном центре Карелии появится ЭКО-подразделение

Два новых отделения планируют открыть в карельском перинатальном центре. На организацию центра охраны репродуктивного здоровья с подразделением ЭКО, подразделения медико-генетической консультации выделили 25 млн рублей. Об этом рассказал глава региона Артур Парфенчиков, поздравляя сотрудниц медучреждения с наступающим весенним праздником.

Ремонтные работы для размещения отделений планируют начать уже в августе. Руководитель республики подчеркнул, что такое обновление – это дальнейшее современное развитие перинатального центра. О высоком уровне учреждения и профессионализме сотрудников говорит то, что на роды сюда стали приезжать женщины из других регионов Северо-Запада.

Глава республики также отметил, что за последние годы в республике значительно снизилась младенческая смертность. По этому показателю Карелия входит в десятку лучших по России, занимая 7 место. В прошлом году на тысячу родившихся приходилось всего 3,7 летальных случаев. Фото: gov.karelia.ru