Ключи от новых квартир вручили переселенцам в Кондопоге

Ключи от новых квартир 5 марта вручили первым новоселам в Кондопоге. Люди будут жить в 80-квартирном доме на бульваре Юности, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, дом построен с применением строительных конструкций и материалов, отвечающих всем современным требованиям.

- Точно такие же объекты компания возводит и для коммерческого жилья, − отметил губернатор.

Дом достроили в феврале текущего года по Программе расселения аварийного жилья. В 80 квартир переедут более 170 человек. Это жители Суоярвского района.

Напомним, в прошлом году рядом ввели в эксплуатацию первый жилой дом на 80 квартир. Строительство третьего 85-квартирного дома для переселенцев на соседнем участке начнут в третьем квартале и завершат в будущем году. Пять квартир в этом доме предоставят медикам.

Региональная адресная программа действует до 2025 года, в ее рамках планируют построить 18 домов. Завершить программу намереваются на два года раньше срока.

Сейчас строят еще 5 многоквартирных домов: в Сортавале, Лахденпохье, селе Янишполе и два дома − на улице Боровой в Петрозаводске.

Как доложил руководителю региона министр строительства Виктор Россыпнов, 10 марта для расселения аварийного жилья начнут строить дом в Пиндушах. // Фото: источник