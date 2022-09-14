Личности магазинных воришек установили петрозаводские полицейские

Личности двоих жителей Петрозаводска, нарушивших закон, выявили полицейские. В разных магазинах города подозреваемые совершили кражи дорогого спиртного и продуктов, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, камеры зафиксировали мужчину, который вынес без оплаты виски и коньяк на сумму более 5 тысяч рублей. Позже правоохранители установили его личность. Им оказался 47-летний уже не раз преступавший закон житель карельской столицы. Кроме того, выяснилось также, что он причастен к еще одной краже. Его задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Аналогичным образом действовал и 46-летний ранее неоднократно судимый петрозаводчанин, подозреваемого в краже шести плиток шоколада, 15 банок тушенки, четырех упаковок сыра и сливочного масла. Причиненный магазину ущерб превысил 4700 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК (кража). Фото: unsplash.