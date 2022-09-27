Льготники Карелии предпочитают выплату 156 рублей путевке в санаторий

Депутаты Законодательного собрания Карелии обратились к правительству России с просьбой увеличить субсидии на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан.

Пенсионеры и инвалиды предпочитают ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты), которые исчисляются в 156 рублей в месяц, но не ждут путевку в санаторий. И у наших льготников есть логика: в республике очередь на получение путевки составляет более 3 500 человек. При этом около 18 тысяч человек сохранили за собой право на предоставление им путевок в оздоровительные организации.

Люди понимают, что можно путевки и не дождаться и предпочитают столь незначительные выплаты.

Депутаты карельского парламента услышали проблему и выступили с Ообращением к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением увеличить федеральное финансирование санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Смотрите интервью с депутатом Законодательного Собрания РК Лидией Суворовой. (Видео)