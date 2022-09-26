Важенка с олененком попали в объектив видеоловушки в Карелии

Заповедник «Костомукшский» опубликовал очередной ролик про жизнь диких животных. На видео попали важенка с олененком.

«Они облюбовали этот кусочек пляжа для жизни, и в течение 10 дней камера снимала будни оленьего семейства, как они отдыхают, играют, бродят, спят. Обратите внимание, весь песок покрыт следами их копыт. Малыш уже подрос, но все равно старается не отставать от мамы-важенки», - говорится в описании ролика.

Ранее в объектив видеоловушек в Карелии попадали и другие животные - росомахи, лоси, медведи, рыси. Фото: скриншот видео заповедника «Костомукшский»