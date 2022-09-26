26 сентября 2022, 17:28
Общество

Три автобуса изменят маршрут в Петрозаводске

Путь следования общественного транспорта скорректируют для проведения дорожных работ на Лососинском шоссе

В период с 29 сентября по 5 октября автобусы №12, 17 и 19 изменят свои маршруты из-за работ на Лососинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Изменения маршрутов на Древлянке будут выглядеть следующим образом.

Горожан просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
автобус
Лососинское шоссе
Мэрия
новости петрозаводска