Исправительный центр создадут в Сулажгоре

В здании на Жуковского, 32-б, в Петрозаводске организуют исправительный центр. В него попадут в основном те, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, и кому суд назначил наказание в виде принудительных работ. Об этом на планерке в мэрии рассказал заместитель начальника УФСИН Карелии Андрей Ломонос. Аналогичный центр на 80 человек функционирует в Сегеже.

Тем, кто содержится в подобном учреждении, запрещено свободно разгуливать по городу.

«В исправительном центре существует распорядок дня: подъем в 6:00, отбой – в 22:00. Выходить за пределы исправительного центра осужденные могут только по решению руководства»,

- написал глава города Владимир Любарский. Рядом с планируемым центром на Жуковского расположено управление ФСИН.

Осужденные из исправительного центра будут работать на городских предприятиях. В рабочей силе заинтересованы и в мэрии. (фото скриншот онлайн-трансляции)