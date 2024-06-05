Левый поворот привел к жесткому ДТП в Петрозаводске

Утром 5 июня на улице Шотмана в карельской столице столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла, когда один из водителей пытался повернуть налево. ДТП попало в объектив камеры наблюдения, ролик появился в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В итоге произошло столкновение с двигавшимся прямо автомобилем. У «поворотчика» сработали подушки безопасности, а машина, которая ехала прямо, пробила металлический заборчик и перегородила тротуар.

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