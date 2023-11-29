Легковой автомобиль развернуло после столкновения с грузовиком

На Суоярвском шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара легковушку развернуло и откинуло на встречку, где двигался другой автомобилист.

ДТП произошло вечером 28 ноября и попало в объектив регистратора очевидца.

Предположительно, грузовик разворачивался, а легковой автомобиль двигался прямо. Водитель легковушки попытался затормозить, но задел заднюю часть грузовика, после чего его развернуло и выкинуло на встречную полосу. // фото скриншот видео из VK-паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»