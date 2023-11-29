Русскую модель с дочкой убили в Турции, подозревают финского мужа

Женщину и девочку нашли убитыми в турецком Бодруме. Тела кто-то завернул в простыни и связал веревкой. Оказалось, что это 42-летняя россиянка и ее 15-летняя дочь. Обеих застрелили и перевезли в пригород, передает Telegram-канал Shot.

Женщина раньше была моделью, а в Турции работала риелтором. Следователи считают, что убийца расправился с жертвами на арендованной вилле. Потом завернул трупы в простыни, погрузил в машину и вывез за город.

Потом тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне около дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. Есть версия, что убийца - бывший муж россиянки, который родился в Финляндии. Сейчас финна разыскивают. // фото: freepik