Ледяные глыбы и сосульки могут упасть на головы петрозаводчан

Наледь и сосульки свисают с крыш в Петрозаводске и угрожают горожанам. Новые адреса опасных зон назвали в ЕДДС.

В частности, по периметру крыши дома № 51 на Первомайском проспекте свисают ледяные глыбы – со стороны проспекта.

- Есть угроза падения,

– предупредили людей.

Со стороны проезжей части с кровли дома № 9 по улице Андропова свисают сосульки, такая же ситуация сложилась около дома № 17 на улице Фридриха Энгельса. Здесь опасность подстерегает со стороны подъездов.

С крыши дома № 14 по улице Северной по всему периметру нависли опасные снежные шапки.

Над расположенным в доме № 4 по проспекту Ленина магазином «Якорь» сосульки свисают с балкона. Есть угроза их падения на людей.

Информацию обо всех опасных ситуациях передали в обслуживающие эти дома управляющие организации. // фото: unsplash.com