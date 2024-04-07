На ближайшей планерке в мэрии Петрозаводска обсудят поддержку бизнеса

Открытое совещание пройдет в администрации Петрозаводска утром 8 апреля, в понедельник. Мероприятие можно будет смотреть онлайн, прямая трансляция начнется в 10:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Основная тема планерки - меры господдержки, которые оказывает бизнесу Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии.

С докладом выступит исполнительный директор Фонда Светлана Шакшина. Мероприятие продлится час, смотреть его можно будет здесь. // фото: freepik.com