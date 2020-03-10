Курс евро вырос на пять рублей на открытии торгов

Сразу после открытия Московской биржи во вторник утром курс рубля существенно снизился по отношению к доллару и евро. Так, по состоянию на 10 утра, доллар вырос на 4,2 рубля до 72,7 рубля. Евро прибавил еще больше - 5,1 рубля - и стоит утром 82,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Перед стартом торгов Мосбиржа установила верхнюю границу возможного курса доллара на отметке 75,21 рубля, евро - 85,78 рубля.

Ослабление российской валюты произошло после обвала цен на нефть. Она падала до 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В понедельник, 9 марта, торги на Московской бирже не проводились из-за выходного. А на Forex за доллар давали менее 75 рублей, за евро - 85,56.

Ранее профессор РАНХиГС Юрий Юденков рассказал о последствиях серьезного ослабления национальной валюты для россиян.